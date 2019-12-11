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Лига чемпионов

Голкипер Коченков считает, что ему не повезло в эпизоде со вторым пенальти "Атлетико"

Вратарь отразил первый пенальти, однако со вторым одиннадцатиметровым справиться не смог
Антон Коченков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Антон Коченков
© Станислав Красильников/ТАСС

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Локомотив" Антон Коченков отметил, что ему не повезло в моменте со вторым пенальти в исполнении испанского "Атлетико", который он не смог отразить. Об этом голкипер рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Локомотив" уступил "Атлетико" на выезде в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2, завершив европейский сезон. В ворота Коченкова назначили два пенальти. Первый удар от Кирана Триппьера голкипер отразил, а вот дуэль с Жоау Фелишем проиграл.

"Первый пенальти лежит на моей совести. Однако я исправил ошибку, отбив удар. В моменты со вторым одиннадцатиметровым ждал, куда соперник пробьет, до самого конца, но не повезло", - сказал Коченков.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после игры отметил, что голкипер российской команды мог нарушить правила при пробитии первого пенальти, раньше времени выйдя с линии ворот. "Если судья не увидел нарушения, то его там не было", - подчеркнул Коченков.

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