Один за всех. Футболисты "Краснодара" постараются сохранить еврокубковую весну для России

ТАСС, 12 декабря. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг проведет заключительную встречу группового этапа Лиги Европы против испанского "Хетафе". Команда остается единственным коллективов из России, который сохраняет шансы на продолжение еврокубковой кампании весной.

В Лиге чемпионов Россию представляли московский "Локомотив" и петербургский "Зенит". Железнодорожники лишились шансов на еврокубковую весну за тур до окончания группового этапа, уступив в пятом матче немецкому "Байеру" (0:2). Петербуржцы могли побороться за плей-офф, подопечным Сергея Семака необходимо было добиться победы в игре с португальской "Бенфикой" и ждать потери очков от французского "Лиона". Однако "Зенит" был разгромлен со счетом 0:3 в Лиссабоне, а французский клуб вырвал ничью в концовке встречи с немецким "Лейпцигом" (2:2), что опустило российскую команду на четвертое место в группе.

В Лиге Европы также выступает московский ЦСКА, который показал худший результат в еврокубках в XXI веке и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Возможность проявить себя весной на европейской арене сохранил только "Краснодар", который имеет девять очков после пяти матчей и занимает третье место в группе. Такое же количество баллов набрал "Хетафе", расположившийся строчкой выше благодаря успеху в первой очной игре - 2:1. Только победа выведет команду Сергея Матвеева в 1/16 финала Лиги Европы.

"Краснодар" трижды выходил в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира. Впервые команда имеет шанс стать единственным представителем России в весенней части Лиги Европы. Дважды в своей истории "Краснодар" пробивался в 1/8 финала турнира, оба раза клуб уступал испанской команде - в сезоне-2016/17 по сумме двух встреч победителем вышла "Сельта" (1:2, 0:2), а в следующем розыгрыше сильнее была "Валенсия" (1:2, 1:1).

Если "Краснодар" выйдет в следующую стадию Лиги Европы, то он станет четвертой командой в истории чемпионата России, которая в одиночку будет представлять страну в плей-офф еврокубкового турнира. В XXI веке подобное проходили ЦСКА и "Локомотив". В сезоне-2004/05 Кубка УЕФА (нынешнее название Лиги Европы - прим. ТАСС) армейский клуб не просто пробился в плей-офф турнира, но и дошел до финала, где обыграл португальский "Спортинг" (3:1), став первой российской командой, которой покорился еврокубковый трофей. На следующий год звание единственного представителя России на стадии плей-офф носил "Локомотив", однако в 1/16 финала Кубка УЕФА железнодорожники уступили испанской "Севилье" по сумме двух встреч (0:1, 0:2).

До полуфиналов европейских турниров доходили только "Локомотив" и московский "Спартак". В 1995 году красно-белые проиграли на этой стадии Лиги чемпионов французскому "Нанту" (0:2, 2:2). В 1998 году "Спартак" добрался до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил будущему обладателю трофея - итальянскому "Интеру" (1:2, 1:2). В том же году итальянский клуб "Лацио" остановил "Локомотив" (1:1, 0:0) в полуфинале Кубка обладателей кубков, железнодорожники, к слову, семь раз представляли Россию в весенней части еврокубков (сезоны-1993/94, 94/95, 96/97, 99/00, 00/01, 01/02 и 02/03), что является рекордным достижением.

"Краснодар" прилетел с опозданием

"Краснодар" - первый российский соперник "Хетафе" на европейской арене. Еврокубковая история испанской команды включает в себя 20 матчей, 12 из которых были сыграны в Кубке УЕФА. Еще восемь игр "Хетафе" провел в Лиге Европы. При этом у испанцев хорошая статистика - 10 из 20 встреч завершились победой, по пять раз команда проиграла и сыграла вничью.

Российский клуб пятый раз в истории столкнется с испанской командой в еврокубках. На пути "Краснодара" в разное время попадались "Валенсия", "Сельта", "Севилья" и "Реал Сосьедад". На две победы россиян испанцы ответили пятью, один раз соперники разошлись миром.

Ключевой матч для "Краснодара" пройдет на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес", который вмещает 17 393 зрителей. Встреча, которую обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом, начнется в 20:55 мск. "Краснодар" не смог добраться вовремя до пригорода Мадрида, так как в среду произошла задержка вылета из России из-за сильного тумана. После этого клуб организовал внеплановую тренировку на своей базе.