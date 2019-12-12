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Сборные по хоккею

Глава Международной федерации хоккея надеется, что ЧМ-2023 не перенесут из России

Рене Фазель отметил, что решение будет основываться на вердикте CAS
Глава IIHF Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель верит, что Россия примет чемпионат мира по хоккею 2023 года. Об этом Фазель заявил журналистам на Международном хоккейном форуме в Москве.

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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

"Все возможно, но мы надеемся на лучшее. Это решение будет основано на решении Спортивного арбитражного суда", - сказал Фазель.

Также он прокомментировал решение WADA запретить российским спортсменам выступать под российским флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх: "Еще будет решение CAS, это не будет политическим решением. Думаю, что для России будет тяжело играть без флага и гимна, но мы сейчас ждем решения CAS и тогда будем обсуждать".

Четвертый Международный хоккейный форум проходит с 12 по 13 декабря в Москве. Форум проходит при поддержке IIHF, Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Федерации хоккея России (ФХР).

Теги
РоссияФазель, Рене
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