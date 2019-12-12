Драчев: Россия как была, так и остается в международной биатлонной семье

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Россия продолжает оставаться в биатлонной семье, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) наложить санкции в отношении российского спорта. Об этом Драчев заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Россия как была в международной семье биатлона, так и остается, - сказал Драчев. - Мы понимаем, что сейчас сложный период, но весь биатлон поддерживает Россию. И даже великие спортсмены, как например Мартен Фуркад, как представители сборной Норвегии, не могут себе представить чемпионаты мира и Олимпийские игры без российского биатлона. Вся спортивная публика, профессионалы, все против отстранения российских спортсменов".

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.