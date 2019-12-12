Драчев проведет встречу с членами исполкома Международного союза биатлонистов 14 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев 14 декабря обсудит с исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU) ситуацию, возникшую в связи санкциями Всемирного антидопиного агентства (WADA). Об этом Драчев сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

"Наша встреча намечена на утро субботы, - сказал Драчев. - Президент IBU Олле Далин отправился в Китай, но на встрече будет первый вице-президент IBU Иржи Хамза, который дал понять, что Россия как была в международной семье, так и остается".