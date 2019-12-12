{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев проведет встречу с членами исполкома Международного союза биатлонистов 14 декабря

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить на четыре года спортсменов РФ возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев 14 декабря обсудит с исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU) ситуацию, возникшую в связи санкциями Всемирного антидопиного агентства (WADA). Об этом Драчев сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

"Наша встреча намечена на утро субботы, - сказал Драчев. - Президент IBU Олле Далин отправился в Китай, но на встрече будет первый вице-президент IBU Иржи Хамза, который дал понять, что Россия как была в международной семье, так и остается".

Теги
Драчев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпийские игры под нейтральным флагом
Боксер отметил, что Игры для спортсменов - дело всей их жизни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС