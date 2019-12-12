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Допинг-скандал вокруг российского спорта

ВФЛА: дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил отбывают 88 легкоатлетов

Также дисквалификацию отбывают девять тренеров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Чуть менее 100 легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на данный момент. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом было объявлено на конференции ВФЛА, которая проходит в Москве в четверг.

"В пуле РУСАДА [Российского антидопингового агентства] 2019 года находятся 493 спортсмена, в пуле Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 2019 года - восемь спортсменов. Дисквалификацию отбывают 88 спортсменов и девять тренеров", - сказано в сообщении.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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