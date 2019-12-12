Объединенный мир борьбы изменил формат проведения Кубков мира

ТАСС, 12 декабря. Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) одобрил введение нового формата проведения Кубков мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Согласно изменениям, соревнования будут проходить в неолимпийские годы в ноябре или начале декабря (ранее Кубки мира проводились ежегодно). Спортсмены будут бороться в течение двух дней (в пятницу и субботу), число команд сократится с восьми до шести: пять лучших сборных по итогам общекомандного зачета чемпионата мира и сборная остального мира.

Кубки мира проходят отдельно по вольной, греко-римской и женской борьбе. Первый Кубок мира по вольной и греко-римской борьбе прошел в 1956 году, по женской борьбе - в 2001 году. В 2019 году Кубок мира по вольной борьбе прошел в Якутске, победу в общем зачете одержали россияне.

В Кубке мира по вольной борьбе в общем зачете чаще всего побеждала сборная СССР (16 раз), затем идут команды США (14), Ирана (8) и России (7). Наиболее титулованной сборной в Кубках мира по греко-римской борьбе также является команда СССР (13), затем идут сборные России (7) и Ирана (5). В женской борьбе россиянки ни разу не выигрывали общий зачет, по победам лидируют японки (11), у китаянок шесть побед, у американок - одна.