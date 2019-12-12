Три бывших испанских футболиста приговорены к 38 годам тюрьмы за изнасилование

ТАСС, 12 декабря. Три бывших футболиста клуба четвертого по силе дивизиона чемпионата Испании "Арандина" приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство АР.

В четверг Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво были осуждены за изнасилование 15-летней девушки, произошедшее в 2017 году. Все трое отрицают свою вину и заявили об отсутствии сексуального контакта с несовершеннолетней девушкой, а также о том, что не знали о ее возрасте.

Пока неизвестно, будут ли игроки обжаловать решение суда.