Кинэн: игра голкипера шведов стала определяющей в матче с российскими хоккеистами

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра вратаря сборной Швеции Ларса Юханссона стала определяющей в матче Кубка Первого канала с командой России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ряда клубов Национальной хоккейной лиги, магнитогорского "Металлурга" и "Куньлуня" Майк Кинэн.

Сборная Швеции обыграла команду России в стартовом матче турнира со счетом 4:3. Юханссон, выступающий за ЦСКА, отразил 45 из 48 бросков.

"В первые пять минут игры шведский вратарь показал выдающуюся игру, что помогло потом шведам забить дважды. Сборная России доминировала в первом периоде, но по тому, что я видел, шведский вратарь действовал необыкновенно", - сказал Кинэн.

Кинэн не стал оценивать работу главного тренера сборной России Алексея Кудашова, для которого нынешний сезон является первым во главе национальной команды. "Я неоднократно видел работу Кудашова в Континентальной хоккейной лиге. Это процесс, при котором происходит постоянное развитие в момент работы с командой. Но я не даю оценок работы тренерам по одной игре, нужно время", - отметил он.

70-летний Кинэн не стал говорить, готов ли он завершить тренерскую карьеру. "Это зависит от того, какие предложения мне поступят. Но мне хотелось бы быть в России", - подчеркнул специалист.