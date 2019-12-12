ЦСКА проиграл "Маккаби" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 13 декабря. Российский ЦСКА (Москва) на выезде уступил израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) со счетом 80:90 в матче 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Тель-Авиве.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник ЦСКА Майк Джеймс и разыгрывающий "Маккаби" Скотти Уилбекин, набравшие по 22 очка.

ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, в активе команды восемь побед в 13 матчах. "Маккаби" с девятью победами при четырех поражениях идет четвертым.

В следующем матче ЦСКА 18 декабря примет сербскую "Црвену Звезду". "Маккаби" днем ранее сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом".