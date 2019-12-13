Гонщик Карякин выступит на "Дакаре" на новой машине, которая легче прошлой на 120 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Гонщик Сергей Карякин выступит на ралли-марафоне "Дакар" в 2020 году на новой машине, которая весит 930 килограммов, что на 120 килограммов меньше, чем в прошлом году. Об этом гонщик сообщил ТАСС.

Карякин является победителем ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов. В 2019 году он дебютировал в классе багги, заняв итоговое 10-е место. После этого гонщик сообщал ТАСС, что планирует участвовать в "Дакаре" на багги, пока не выиграет общий зачет в этой категории.

"В этом году мы построили новую машину. На протяжении года работало шесть конструкторов. По сравнению с той машиной, на которой мы ездили в прошлом году, машина стала легче на 120 килограммов и весит 930 килограммов. Мы отработали производство композитов, начали комбинировать металл с композитом, и это дало ощутимую прибавку в скорости и управляемости за счет снижения веса", - сказал он.

По его словам, была изменена конструкция рамы и обвес, который состоит из композитных материалов. "Изменена аэродинамика, которая просчитана, над ней трудились в течение года. Мы применили новый подход, и я этим доволен. Сомнений, что мы можем и будем лидировать, у меня нет", - отметил гонщик.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что гонка 2020 года пройдет в Саудовской Аравии.