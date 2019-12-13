"Куньлунь" продолжит оформлять китайское гражданство североамериканским хоккеистам

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" продолжит делать китайские паспорта хоккеистам команды. Об этом ТАСС рассказала президент "Куньлуня" Ао Мэн.

Китайское гражданство уже получили девять хоккеистов команды - Виктор Бартли, Тайлер Вон, Брэндон Ип, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Кэрек, Спенсер Фу, Гарет Хант и Джо Брэйден. В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

"Конечно, мы продолжим давать китайское гражданство игрокам "Куньлуня". У нас есть несколько хороших игроков, которые играют за команду уже один-два года. Мы планируем сделать им китайские паспорта", - отметила Ао Мэн.

В нынешнем регулярном чемпионате "Куньлунь" располагается на девятом месте в Восточной конференции, набрав 41 очко в 37 матчах. "В этом сезоне мы выступаем лучше, чем в предыдущих. Построить команду в КХЛ намного сложнее, чем сделать хорошую женскую команду, мы не можем играть только чисто китайскими хоккеистами, потому что их уровень не достаточно высок, чтобы конкурировать. Но самые сильные китайские игроки будут играть в КХЛ", - пояснила Ао Мэн.

"Индивидуально сейчас у нас игроки сильнее, чем во всех предыдущих сезонах. Но многие пришли по ходу, и команда вместе сыграла только около 20 игр. А костяк многих других команд остается неизменным, и они сыграли вместе 200 игр. По отдельности наши игроки сильны, но как команда пока не очень хороши, требуется время", - добавила она.

"Куньлунь" выступает в КХЛ с 2016 года и только в первом сезоне сумел выйти в плей-офф. "У нас новая команда, нам приходится много летать, и мы из Китая. Некоторые североамериканские игроки не очень верят в то, что в Китае можно сделать сильную хоккейную команду, поэтому мы испытываем трудности с формированием состава. В этом сезоне таблица очень плотная, и мы надеемся попасть в плей-офф и верим в это", - заключила Ао Мэн.