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Летние олимпийские виды спорта

Россия может отказаться от идеи проведения гандбольного отбора на ОИ из-за санкций WADA

Федерация гандбола России планировала принять женский отборочный турнир на Игры-2020
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия может отказаться от идеи проведения женского квалификационного турнира по гандболу на Олимпийские игры из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Ранее сборная России уступила команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира со счетом 32:33 и не сумела квалифицироваться на Олимпийские игры. Теперь национальная команда будет отбираться на Игры через квалификационный турнир. Ранее планировалось, что ФГР подаст заявку на проведение турнира в России. Главой Международной федерации гандбола (IHF) является Хассан Мустафа из Египта.

"Я предварительно говорил с президентом IHF Мустафой. Думаю, что в связи с санкциями проведение турнира вряд ли возможно. Мы изучаем правовую ситуацию, и если разрешат, то проведем. Но сомневаюсь, что это возможно", - сказал Шишкарев.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

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Летние олимпийские виды спорта
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