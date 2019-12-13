ВФЛА отправила AIU документы в ответ на обвинения в нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 13 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) передала независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) документы в ответ на обвинения в причастности к нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. В итоге все вышеозначенные руководители покинули занимаемые должности.

В связи с этим AIU обязал ВФЛА до 12 декабря предоставить ответ на уведомление, после чего данный вопрос будет передан в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

После решения AIU совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.