Свищев: обсуждение законопроекта о снятии запрета продажи пива на стадионах было сложным

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Обсуждение в Госдуме снятия запрета на продажу пива во время футбольных матчей было непростым, но авторы законопроекта постарались ответить на все поступившие вопросы. Об этом ТАСС заявил автор законопроекта, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения официальных соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий). Документ инициирован депутатами от фракции ЛДПР: Свищевым и вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым.

"В первом чтении сегодня был принят важный, правильный законопроект, его обсуждение в ходе рассмотрения было непростым, от коллег поступило много вопросов, на все из которых авторы постарались ответить, - сказал Свищев. - Понимаю коллег, которые воздержались от голосования или проголосовали против, пока у них складывается не совсем точное и больше стереотипное мнение о том, что пиво на стадионах ведет к алкоголизации населения. Это совершенно не так. В ходе подготовки законопроекта мы заказывали соответствующие исследования, которые показали отсутствие какой-либо даже малейшей взаимосвязи".

"Ко второму чтению предложим поправку о распространении положений законопроекта, кроме футбола, на другие виды спорта, определим время продажи и территориальные ограничения, - продолжил парламентарий. - Также важно, что часть отчислений от такой торговли должна быть направлена на поддержку и развитие детско-юношеского спорта, на поддержание материально-технической базы самих стадионов. В данном случае еще предстоит диалог с производителями напитка и администрациями стадионов. Механизм распределения средств и контроль за распределением будет возлагаться на Минспорт, важно, чтобы это было закреплено в самом законе".