Гершкович: слова Гинера в адрес главы судейства РФС некорректные, но по сути верные

В пятницу комитет по этике РФС отстранил Гинера за жесткие высказывания в адрес Егорова. Президент ЦСКА, также являющийся председателем финансового комитета РФС, отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн рублей. Данное решение вступает в силу 13 декабря.

"По большому счету все высказывания Гинера продиктованы большой болью за российский футбол. Это один из немногих людей, кто на свои средства содержит клуб и очень переживает не только за него, но и за весь российский футбол. Может быть, он где-то чуть-чуть некорректно высказался, но по сути он прав, потому что то, что происходит в нашем судействе, ни в какие ворота не лезет. У нас наказывают футболистов, тренеров, руководителей, но я не слышал, чтобы наказывали судей".

"Конечно, какое-то наказание должно было быть, но не больше чем есть. Я поддерживаю Гинера в его стремлениях и заботе о российском футболе", - добавил он.

Гинер в субботу после матча 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова. Руководитель армейцев остался недоволен работой арбитров в данной игре. Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам встречи дисквалифицировал на три матча, один из которых условно, главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за то, что тот после финального свистка с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты.