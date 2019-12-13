{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гершкович: слова Гинера в адрес главы судейства РФС некорректные, но по сути верные

В пятницу комитет по этике РФС отстранил президента ЦСКА за жесткие высказывания в адрес Александра Егорова

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Высказывания члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова являются некорректными, но по сути верными. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

На эту тему
Президент ЦСКА отстранен на 3 месяца за высказывания в адрес главы департамента судейства

В пятницу комитет по этике РФС отстранил Гинера за жесткие высказывания в адрес Егорова. Президент ЦСКА, также являющийся председателем финансового комитета РФС, отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн рублей. Данное решение вступает в силу 13 декабря.

"По большому счету все высказывания Гинера продиктованы большой болью за российский футбол. Это один из немногих людей, кто на свои средства содержит клуб и очень переживает не только за него, но и за весь российский футбол. Может быть, он где-то чуть-чуть некорректно высказался, но по сути он прав, потому что то, что происходит в нашем судействе, ни в какие ворота не лезет. У нас наказывают футболистов, тренеров, руководителей, но я не слышал, чтобы наказывали судей".

"Конечно, какое-то наказание должно было быть, но не больше чем есть. Я поддерживаю Гинера в его стремлениях и заботе о российском футболе", - добавил он.

Гинер в субботу после матча 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова. Руководитель армейцев остался недоволен работой арбитров в данной игре. Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам встречи дисквалифицировал на три матча, один из которых условно, главного тренера армейцев Виктора Гончаренко за то, что тот после финального свистка с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Победу одержала итальянка Доротея Вирер, второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС