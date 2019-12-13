Бюджет Федерации регби России в 2020 году составит более 2 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бюджет Федерации регби России (ФРР) в следующем году превысит 2 млрд рублей. Об этом на заседании высшего совета ФРР заявил финансовый директор организации Андрей Сикачев.

По его словам, доходная часть бюджета составит 1,965 млрд рублей. Однако при добавлении остаточной части бюджета с 2019 года сумма превысит 2,015 млрд рублей. Из доходной части, в частности, 77 млн рублей составят средства, выделенные Министерством спорта РФ, 710 млн рублей - спонсорские вложения.

Расходная часть бюджета в 2020 году составит 1,8 млрд рублей.