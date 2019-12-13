Скелетонист Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в США

34-летний Третьяков по сумме двух заездов показал время 1 минута 46,55 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), третьим - немец Феликс Кайзингер (+0,42). Россиянин Никита Трегубов занял седьмое место (+0,58), Евгений Рукосуев - 16-е (+1,43).

ТАСС, 14 декабря. Российский скелетонист Александр Третьяков победил на втором этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Скелетонистка Никитина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в США

Ранее на этапе в Лейк-Плэсиде победу в соревнованиях у женщин одержала россиянка Елена Никитина. Таким образом, российские скелетонисты выиграли оба старта на трассе, где пройдет чемпионат мира 2021 года.

Третьяков стал лидером в общем зачете Кубка мира (425 очков), на втором месте - Мартинс Дукурс (420), на третьем - немец Аксель Юнг (417).

Третьяков является обладателем золотой и бронзовой наград Олимпийских игр. Также в активе россиянина золотая, четыре серебряных и две бронзовые медали мировых первенств. В текущем сезоне Третьяков стал третьим на первом этапе Кубка мира.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плэсиде завершится 15 декабря.