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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонист Третьяков завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в США

Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс, третьим - немец Феликс Кайзингер
Александр Третьяков AP Photo/Hans Pennink
Описание
Александр Третьяков
© AP Photo/Hans Pennink

ТАСС, 14 декабря. Российский скелетонист Александр Третьяков победил на втором этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

34-летний Третьяков по сумме двух заездов показал время 1 минута 46,55 секунды. Вторым стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,04 секунды), третьим - немец Феликс Кайзингер (+0,42). Россиянин Никита Трегубов занял седьмое место (+0,58), Евгений Рукосуев - 16-е (+1,43).

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Ранее на этапе в Лейк-Плэсиде победу в соревнованиях у женщин одержала россиянка Елена Никитина. Таким образом, российские скелетонисты выиграли оба старта на трассе, где пройдет чемпионат мира 2021 года.

Третьяков стал лидером в общем зачете Кубка мира (425 очков), на втором месте - Мартинс Дукурс (420), на третьем - немец Аксель Юнг (417).

Третьяков является обладателем золотой и бронзовой наград Олимпийских игр. Также в активе россиянина золотая, четыре серебряных и две бронзовые медали мировых первенств. В текущем сезоне Третьяков стал третьим на первом этапе Кубка мира.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону в Лейк-Плэсиде завершится 15 декабря.

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Зимние олимпийские виды спорта
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