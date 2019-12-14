"Даллас" проиграл "Вегасу" в матче НХЛ. Радулов сделал результативную передачу

ТАСС, 14 декабря. "Даллас" уступил "Вегасу" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе победителей отличились Вильям Карлссон (25-я минута), Чендлер Стивенсон (35) и Макс Пачиоретти (61 ОТ). У проигравших шайбы забросили Тэйлор Федун (16) и Джейми Бенн (55).

Нападающий хозяев Александр Радулов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на счету форварда 19 (9+10) очков в 32 играх. Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 28 встречах.

В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" занимает пятое место, набрав 40 очков в 33 матчах. "Вегас" расположился на восьмой строчке с 39 очками в 35 встречах.