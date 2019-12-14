Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 14 декабря. "Колорадо" победил "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (12-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (28) и Натан Маккиннон (60). У проигравших отличился Мирко Мюллер (56).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 10 (6 шайб + 4 передачи) очков, в активе Задорова и не принимавшего участие в матче нападающего Владислава Каменева по 4 (1+3) балла за результативность. Форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев очков в матче не набрал.

"Колорадо" поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 32 матчах. "Нью-Джерси" расположился на 15-й строчке на Востоке с 23 очками в 31 встрече.