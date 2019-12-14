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Футбол в Англии

СМИ: бывший главный тренер "Арсенала" Эмери отказался возглавить "Эвертон"

Испанский специалист также имел два предложения из чемпионата Китая

ТАСС, 14 декабря. Испанский специалист Унаи Эмери, который в конце ноября был уволен с поста главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал", отказался возглавить ливерпульский "Эвертон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Эмери решил не спешить с принятием предложения от клуба чемпионата Англии и хочет сделать следующий шаг в тренерской карьере после тщательного анализа ситуации. Также у него было два предложения из чемпионата Китая.

Эмери 48 лет, он возглавлял "Арсенал" с лета 2018 года, в прошлом году команда вышла в финал Лиги Европы, в котором проиграла лондонскому "Челси" (1:4).

С июня по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский "Спартак", из которого был уволен после разгромного поражения от московского "Динамо" в матче чемпионата России (1:5). Также специалист возглавлял французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Севилью", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорку". Вместе с "Севильей" специалист трижды выиграл Лигу Европы (2014, 2015, 2016), с ПСЖ - чемпионат Франции (2018), дважды - Кубок Франции (2017, 2018) и Кубок французской лиги (2017, 2018).

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