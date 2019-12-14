СМИ: ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен футболистами Паредесом и Джаном

ТАСС, 14 декабря. Французский футбольный клуб ПСЖ может обменять аргентинского полузащитника Леандро Паредеса на немецкого хавбека итальянского "Ювентуса" Эмре Джана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Tuttosport.

Отмечается, что обмен может состояться уже в январе 2020 года. Оба футболиста желают сменить обстановку, поэтому контакты между клубами продолжаются.

Паредес выступает за ПСЖ с января этого года, в команду из Парижа он перешел из санкт-петербургского "Зенита". В составе ПСЖ он провел 34 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 16 матчах 39 очков.

Джан перешел в "Ювентус" из английского "Ливерпуля" в июле 2018 года. В составе команды из Турина он сыграл 44 матча, в которых забил четыре гола и сделал один голевой пас. "Ювентус" в чемпионате Италии занимает второе место, имея в активе 36 очков после 15 туров.