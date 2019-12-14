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Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала с чехами

Встреча пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на второй матч Кубка Первого канала против команды Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Место в воротах займет Илья Сорокин, вторым вратарем будет Александр Самонов. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров - Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов; Рушан Рафиков - Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко - Кирилл Семенов - Антон Бурдасов; Андрей Миронов - Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев - Владимир Александрович Ткачев - Никита Сошников; Никита Лямкин - Григорий Дронов, Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Евгений Кетов, Богдан Якимов (13-й форвард).

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. Матч Россия - Чехия пройдет в субботу и начнется в 15:00 мск.

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Кубок Первого канала по хоккею
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