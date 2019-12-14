Ялонен: хоккеисты сборной Финляндии в Петербурге сыграют лучше, чем в прошлом году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии сыграет в матче на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге с российскими хоккеистами лучше, чем в прошлом году. Такое мнение журналистам высказал главный тренер финской сборной Юкка Ялонен.

Встреча Кубка Первого канала пройдет в воскресенье. В прошлом году на этом турнире сборная России одержала победу над финнами со счетом 5:0.

"В прошлом году мы очень хорошо провели первый период, но не смогли забросить, и потом сборная России использовала свои моменты и забила несколько "легких" голов. Я думаю, что тогда у нас было меньше уверенности, чем сейчас. Завтра мы сыграем лучше", - считает Ялонен.

В четверг СКА выменял права на хоккеиста сборной Финляндии Миро Аалтонена у подмосковного "Витязя". В составе команды из Санкт-Петербурга теперь четыре финских центральных нападающих - Аалтонен, Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен и Ярно Коскиранта. "Это интересно для нас. Мы следим за ситуацией", - отметил Ялонен.

Сборная Финляндии в субботу обыграла команду Швеции на Кубке Первого канала со счетом 5:1. Финны лидируют в турнирной таблице, набрав четыре очка после двух матчей. Позднее в субботу сборная России сыграет с чехами. Встреча начнется в 15:00 мск.