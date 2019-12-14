{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Войнова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира по велотреку

Первое место заняла представительница Гонконга Ли Вай Це
Анастасия Войнова EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Анастасия Войнова
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 14 декабря. Российская спортсменка Анастасия Войнова стала третьей в спринте на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в австралийском Брисбене.

В заездах за третье место 26-летняя Войнова опередила колумбийку Марту Байону Пинеду. Первое место заняла представительница Гонконга Ли Вай Це, второе - австралийка Стефани Мортон.

Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира, 11 побед на чемпионатах Европы.

Также россиянки заняли второе место в командном спринте, уступив в финале сборной Польши, бронзовые награды выиграли австралийки. В составе российской команды выступили Войнова и Екатерина Роговая.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Соревнования на этапе КМ по горнолыжному спорту во Франции перенесены из-за непогоды
В воскресенье пройдут соревнования в слаломе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС