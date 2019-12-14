Россиянка Войнова заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира по велотреку

ТАСС, 14 декабря. Российская спортсменка Анастасия Войнова стала третьей в спринте на предпоследнем, пятом этапе Кубка мира по велоспорту на треке. Соревнования проходят в австралийском Брисбене.

В заездах за третье место 26-летняя Войнова опередила колумбийку Марту Байону Пинеду. Первое место заняла представительница Гонконга Ли Вай Це, второе - австралийка Стефани Мортон.

Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, также в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира, 11 побед на чемпионатах Европы.

Также россиянки заняли второе место в командном спринте, уступив в финале сборной Польши, бронзовые награды выиграли австралийки. В составе российской команды выступили Войнова и Екатерина Роговая.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.