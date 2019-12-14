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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

"Молодая гвардия" провела в Москве уличную акцию против решения WADA

В акции приняли участие более 100 активистов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) провели в Москве акцию, в ходе которой призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пересмотреть решение в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель Московского городского отделения МГЕР Денис Аширов.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады).

"Мы проводим акцию в поддержку чистых спортсменов, которым придется выступать под белым флагом. "Молодая гвардия Единой России" призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! А членам исполкома WADA мы настоятельно рекомендуем отказаться от политических игр и соблюдать принципы Олимпийской хартии - наказывать только недобросовестных спортсменов", - сказал Аширов.

Как пояснили в МГЕР, в акции приняли участие более 100 активистов. Они растянули у здания Олимпийского комитета России (ОКР) российский флаг, скандируя "Мы вместе все равно", "Мы - одна команда", "Наши спортсмены - наша гордость", "Спорт в сердцах", "WADA, хватит играть в политику". У стен ОКР были выставлены мольберты с фотографиями спортсменов, которые из-за решения WADA не смогут представлять Россию на международных соревнованиях. В завершении акции участники запустили в небо десятки шаров с олимпийской символикой и надписью: "Объективность, независимость WADA - прощай", отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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