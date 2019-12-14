Определен состав российских биатлонистов на эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил старший тренер сборной Сергей Белозеров.

Мужская эстафета пройдет 15 декабря. В гонку российские биатлонисты будут уходить в указанном порядке.

В том же составе мужская команда выступала на первом в сезоне этапе Кубка мира, который прошел в Эстерсунде. Иной была только расстановка биатлонистов по этапам: Малышко бежал вторым, Латыпов - третьим.

В Эстерсунде мужская команда стала четвертой, Малышко на стрельбе из положения лежа допустил четыре промаха и ушел на штрафной круг.