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Кубок мира по биатлону

Определен состав российских биатлонистов на эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В гонке выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов выступят в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил старший тренер сборной Сергей Белозеров.

Мужская эстафета пройдет 15 декабря. В гонку российские биатлонисты будут уходить в указанном порядке.

В том же составе мужская команда выступала на первом в сезоне этапе Кубка мира, который прошел в Эстерсунде. Иной была только расстановка биатлонистов по этапам: Малышко бежал вторым, Латыпов - третьим.

В Эстерсунде мужская команда стала четвертой, Малышко на стрельбе из положения лежа допустил четыре промаха и ушел на штрафной круг.

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Кубок мира по биатлону
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