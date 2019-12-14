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Кубок мира по биатлону

Фийон Майе считает, что Фуркаду нужно объяснить причину их столкновения в гонке Кубка мира

Оба спортсмена упали после столкновения в гонке преследования в Хохфильцене

ТАСС, 14 декабря. Биатлонист сборной Франции Кентен Фийон Майе заявил после гонки преследования в австрийском Хохфильцене, что его партнер по команде Мартен Фуркад допустил ошибку, которая привела к их столкновению. Об этом Фийон Майе заявил французскому изданию L'Equipe.

В гонке преследования второго этапа Кубка мира, который проходит в Хохфильцене, Фийон Майе зашел в последний поворот заключительного круга по внутреннему радиусу, на него наехал Фуркад. В результате столкновения оба спортсмена упали.

"Думаю, он не специально столкнулся со мной. Тем не менее это была не моя ошибка, Фуркад придет и объяснит ситуацию", - сказал Фийон Майе.

"Обидно, что мы оба пострадали из-за столкновения, у каждого из нас свое мнение по этой ситуации, - сказал позднее Фуркад. - У нас с Кентеном прекрасные отношения, нет никаких проблем".

Фийон Майе финишировал в гонке на девятом месте, Фуркад - на 10-м.

Это не первый случай, когда у Фуркада происходят столкновения с другими биатлонистами в Хохфильцене. В 2017 году в эстафете чемпионата мира по биатлону Фуркад наехал на лыжу российского биатлониста Александра Логинова, в результате чего тот упал.

Теги
Кубок мира по биатлону
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