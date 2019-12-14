Даниил Медведев выиграл выставочный теннисный турнир в Саудовской Аравии

ТАСС, 14 декабря. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, матч продолжался 1 час 3 минуты.

В четвертьфинале турнира Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, а в полуфинале оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена.

В прошедшем сезоне Медведев выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, россиянин выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах сезона (лучший результат в мире). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 23-летний Медведев занимает пятое место.