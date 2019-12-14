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Кубок Первого канала

Матч Кубка Первого канала Россия - Финляндия пройдет на площадке канадских размеров

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене"

ТАСС, 14 декабря. Встреча заключительного тура второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на площадке канадских размеров (60х26 м). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матч пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало встречи в 16:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 15:55 мск. Предыдущие два матча сборная России провела в Москве на "ЦСКА-Арене" на площадке финских размеров (60х28 м).

В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение проводить чемпионаты мира начиная с 2020 года на площадках канадских размеров. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сезона-2020/21 будут проходить на площадках канадских или финских размеров, в будущем планируется полный переход на площадки канадских размеров.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, у финнов девять побед, в активе шведов четыре победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. На первом этапе текущего сезона, Кубке Карьяла, победу одержали чехи, сборная России заняла третье место.

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Кубок Первого канала по хоккею
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