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ММА

Боец ММА Шлеменко имеет предложения от больших организаций

В субботу Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге победил бывшего бойца UFC Дэвида Бранча

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко имеет предложения от крупных организаций. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.

В субботу Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге победил удушающим приемом в первом раунде бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвида Бранча.

"У Александра есть предложения от больших организаций, сейчас мы будем вести переговоры на других условиях. Победа над Бранчем очень важна в этом смысле", - сказал Жернаков.

В активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 12 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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