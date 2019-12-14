{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

Бывший хоккеист умер на 51-м году жизни

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Известный белорусский хоккеист Владимир Цыплаков умер на 51-м году жизни, сообщило в воскресенье агентство БелТА.

Подробности и причины смерти бывшего спортсмена на данный момент агентство не приводит.

С 1995 по 2001 год Цыплаков провел 331 матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы "Баффало" и "Лос-Анджелес", набрав 170 очков за результативность (69 шайб + 101 голевая передача). Также он выступал за минские клубы "Динамо" и "Юность", казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА. В составе "Ак Барса" стал бронзовым призером чемпионата России 2004 года. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии. Завершил карьеру игрока в 2005 году.

В составе молодежной сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат мира, в составе сборной Белоруссии участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на аукцион
Стартовая цена рукописи составляет $500 тыс., торги пройдут 18 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС