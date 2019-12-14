Умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Известный белорусский хоккеист Владимир Цыплаков умер на 51-м году жизни, сообщило в воскресенье агентство БелТА.

Подробности и причины смерти бывшего спортсмена на данный момент агентство не приводит.

С 1995 по 2001 год Цыплаков провел 331 матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы "Баффало" и "Лос-Анджелес", набрав 170 очков за результативность (69 шайб + 101 голевая передача). Также он выступал за минские клубы "Динамо" и "Юность", казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА. В составе "Ак Барса" стал бронзовым призером чемпионата России 2004 года. Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом Белоруссии. Завершил карьеру игрока в 2005 году.

В составе молодежной сборной СССР в 1989 году выиграл чемпионат мира, в составе сборной Белоруссии участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира.