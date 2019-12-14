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Зимние олимпийские виды спорта

Саночники Кашкин и Коршунов стали третьими в соревнованиях двоек на этапе КМ в Канаде

Первые два места заняли экипажи из Германии
Всеволод Кашкин и Константин Коршунов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Всеволод Кашкин и Константин Коршунов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 15 декабря. Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли третье место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Уистлере.

По сумме двух попыток россияне показали время 1 минута 16,878 секунды, уступив победителям 0,234 секунды. Первое место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (1.16,644), вторыми стали их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (отставание - 0,059 секунды).

Российский экипаж в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова занял седьмое место (+0,429), Александр Денисьев и Владислав Антонов показали восьмой результат (+0,452).

На этапе в Уистлере, который является третьим в сезоне-2019/20, россияне завоевали четвертый комплект медалей. Ранее Роман Репилов одержал победу в личных соревнованиях среди мужчин, а Татьяна Иванова - среди женщин. Кроме того, бронзу в женских соревнованиях завоевала Виктория Демченко.

Этап кубка мира в Уистлере завершится позднее в воскресенье спринтерскими гонками.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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