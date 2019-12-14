Хоккеист "Питтсбурга" Малкин пропустит матч с "Лос-Анджелесом" из-за болезни

ТАСС, 15 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин в связи с простудой пропустит ближайший матч регулярного чемпионата с "Лос-Анджелесом". Об этом сообщила пресс-служба "Питтсбурга".

Встреча пройдет в Питтсбурге в ночь на воскресенье, начало - 03:00 мск.

Ранее россиянин пропустил около месяца из-за травмы. Кроме того, предыдущий матч с "Коламбусом" (1:0 ОТ) он также пропустил из-за болезни. Всего в текущем сезоне Малкин набрал 27 (8+19) очков в 20 играх.

Малкин в составе "Питтсбурга" трижды стал обладателем Кубка Стэнли. Он является двукратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.