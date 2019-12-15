{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Нападающий "Тампы" Кучеров не доиграл матч НХЛ с "Вашингтоном" из-за травмы

Россиянин заблокировал бросок Джона Карлсона во втором периоде и не вернулся на площадку
Никита Кучеров (в центре) AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров (в центре)
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 15 декабря. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном". Встреча прошла на домашней площадке "Тампы" и завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе "Вашингтона" отметились Никлас Бэкстрём (7-я минута), Ларс Эллер (42), Гарнэт Хэтэуэй (43), Ти Джей Оши (53) и Том Уилсон (60), у проигравших отличились Брэйден Поинт (26) и Ян Рутта (52). "Вашингтон" одержал восьмую победу в девяти последних встречах.

В составе победителей голевыми передачами отметились российский защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями за 16 минут и 16 секунд на площадке. Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по воротам и одержал восьмую победу в 11 матчах сезона. После игры Самсонов был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Эллер, третьей - нападающий "Тампы" Алекс Киллорн, отдавший две голевые передачи.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 33 бросков. Кучеров, оформивший голевой пас в моменте с шайбой Поинта, покинул площадку во второй двадцатиминутке. Россиянин заблокировал бросок защитника "Вашингтона" Джона Карлсона, после чего на лед не вернулся. Шайба попала Кучерову в область правого голеностопа.

В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний Кучеров провел 30 матчей, в которых набрал 34 (10 шайб + 24 голевые передачи) очка. "Тампа" после 31 матча имеет в активе 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Вашингтон" с 53 очками в 34 играх лидирует на Востоке. В следующем матче "Тампа" в ночь на 18 декабря примет "Оттаву", а "Вашингтон" в ночь на 17 декабря на выезде сыграет с "Коламбусом".

В прошлом сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 матчах. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат.

Реклама на ТАСС
Бокс
Ирландец Конлан взял реванш у российского боксера Никитина за поражение на Олимпиаде-2016
Судьи единогласно отдали победу ирландскому боксеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС