Нападающий "Тампы" Кучеров не доиграл матч НХЛ с "Вашингтоном" из-за травмы

В составе победителей голевыми передачами отметились российский защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями за 16 минут и 16 секунд на площадке. Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по воротам и одержал восьмую победу в 11 матчах сезона. После игры Самсонов был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Эллер, третьей - нападающий "Тампы" Алекс Киллорн, отдавший две голевые передачи.

Заброшенными шайбами в составе "Вашингтона" отметились Никлас Бэкстрём (7-я минута), Ларс Эллер (42), Гарнэт Хэтэуэй (43), Ти Джей Оши (53) и Том Уилсон (60), у проигравших отличились Брэйден Поинт (26) и Ян Рутта (52). "Вашингтон" одержал восьмую победу в девяти последних встречах.

ТАСС, 15 декабря. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном". Встреча прошла на домашней площадке "Тампы" и завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:2.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 из 33 бросков. Кучеров, оформивший голевой пас в моменте с шайбой Поинта, покинул площадку во второй двадцатиминутке. Россиянин заблокировал бросок защитника "Вашингтона" Джона Карлсона, после чего на лед не вернулся. Шайба попала Кучерову в область правого голеностопа.

В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний Кучеров провел 30 матчей, в которых набрал 34 (10 шайб + 24 голевые передачи) очка. "Тампа" после 31 матча имеет в активе 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Вашингтон" с 53 очками в 34 играх лидирует на Востоке. В следующем матче "Тампа" в ночь на 18 декабря примет "Оттаву", а "Вашингтон" в ночь на 17 декабря на выезде сыграет с "Коламбусом".

В прошлом сезоне Кучеров набрал 128 (41+87) очков в 82 матчах. Форвард побил рекорд по количеству очков за один сезон среди российских хоккеистов, превзойдя достижение Александра Могильного (127), установленное в сезоне-1992/93. Также нападающий "Тампы" стал самым результативным игроком за последние 23 года по количеству баллов за один регулярный чемпионат.