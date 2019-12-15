Ирландец Конлан взял реванш у российского боксера Никитина за поражение на Олимпиаде-2016

ТАСС, 15 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Владимир Никитин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 57,15 кг в Нью-Йорке он проиграл ирландцу Майклу Конлану единогласным решением судей.

В послужном списке 29-летнего Никитина теперь три победы (ни одного нокаута) и одно поражение. Россиянин перешел в профессиональный бокс летом прошлого года, подписав контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").

Никитин, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы.

28-летний Конлан по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 13 побед (7 нокаутом). Ирландец взял реванш у Никитина за поражение в четвертьфинале Олимпийских игр 2016 года. Тот бой и решение судей относительно победителя вызвали скандальную реакцию боксерского сообщества и самого ирландского боксера. Впоследствии Конлан неоднократно говорил о том, что судьи совершили ошибку, отдав победу Никитину.

Ирландец в начале 2017 года перешел в профессионалы и также выступает под руководством компании Top Rank.