{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Ирландец Конлан взял реванш у российского боксера Никитина за поражение на Олимпиаде-2016

Судьи единогласно отдали победу ирландскому боксеру

ТАСС, 15 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Владимир Никитин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 57,15 кг в Нью-Йорке он проиграл ирландцу Майклу Конлану единогласным решением судей.

В послужном списке 29-летнего Никитина теперь три победы (ни одного нокаута) и одно поражение. Россиянин перешел в профессиональный бокс летом прошлого года, подписав контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").

Никитин, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы.

28-летний Конлан по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 13 побед (7 нокаутом). Ирландец взял реванш у Никитина за поражение в четвертьфинале Олимпийских игр 2016 года. Тот бой и решение судей относительно победителя вызвали скандальную реакцию боксерского сообщества и самого ирландского боксера. Впоследствии Конлан неоднократно говорил о том, что судьи совершили ошибку, отдав победу Никитину.

Ирландец в начале 2017 года перешел в профессионалы и также выступает под руководством компании Top Rank.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
НХЛ
Посол России в США поздравил Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки
Анатолий Антонов подчеркнул, что на протяжении последних 15 лет Александр Овечкин по праву является "самым популярным спортсменом Вашингтона"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС