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ММА

Российский боец Ян вызвал на бой чемпиона UFC Сехудо

В ночь на воскресенье Петр Ян нокаутировал американца Юраи Фэйбера на турнире UFC

ТАСС, 15 декабря. Российский боец Петр Ян вызвал на поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Генри Сехудо. Об этом россиянин заявил после боя против американца Юраи Фэйбера.

В ночь на воскресенье Ян нокаутировал Фэйбера в третьем раунде на турнире UFC 245.

"Генри Сехудо, я хочу титульный бой против тебя", - сказал Ян.

32-летний Сехудо владеет титулами чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в вольной борьбе. В смешанных единоборствах (ММА) Сехудо провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед (7 нокаутом) и потерпел два поражения.

26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение.

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ММА
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