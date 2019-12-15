Российский хоккеист "Сент-Луиса" Барбашев получил травму в матче с "Чикаго"

ТАСС, 15 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата против "Чикаго". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Сент-Луиса".

У "Сент-Луиса" отличились Тайлер Бозак (45-я и 54-я минуты), также шайбы в активе Якоба де ла Роза (54) и Джастина Фолка (58). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад (21, 41) и Патрик Кейн (45). "Сент-Луис" уступал в третьем периоде с разницей в три шайбы, но сумел одержать волевую победу. Барбашев отыграл два периода и не вышел на третий.

"Барбашев получил травму верхней части тела, медицинское обследование будет проведено завтра", - заявил после матча главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби.

В текущем сезоне Барбашев, которому в субботу исполнилось 24 года, провел 34 матча, в которых набрал 15 очков (5 шайб + 10 передач). Ранее в воскресенье травму получил еще один российский игрок - нападающий "Тампы" Никита Кучеров.

В других матчах дня "Торонто" на выезде оказался сильнее "Эдмонтона" (4:1), российский форвард "Торонто" Илья Михеев забросил победную шайбу. "Бостон" на выезде обыграл "Флориду" (4:2), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 41. "Питтсбург" в серии буллитов дома победил "Лос-Анджелес" (5:4 Б), российский нападающий хозяев Евгений Малкин пропустил матч из-за простуды. "Миннесота" на своем льду обыграла "Филадельфию" (4:1), "Монреаль" дома уступил "Детройту" (1:2), "Аризона" на своей площадке проиграла "Нью-Джерси" (1:2), "Сан-Хосе" дома победил "Ванкувер" (4:2).

"Сент-Луис" лидирует в Западной конференции, набрав 46 очков в 34 матчах. "Чикаго" располагается на предпоследнем, 14-м месте, в активе клуба 30 очков в 33 матчах. В следующей встрече "Сент-Луис" 17 декабря примет "Колорадо", "Чикаго" днем ранее дома сыграет с "Миннесотой".