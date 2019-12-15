{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские конькобежки стали вторыми в зачете Кубка мира в командных гонках преследования

На заключительном этапе в Нагано россиянки стали третьими
Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 15 декабря. Женская сборная России стала третьей в командной гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано.

Российская команда в составе Елены Сохряковой, Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении Лаленковой показала результат 3 минуты 2,396 секунды, отстав от победительниц на 6,02 секунды. Первое место заняла сборная Японии (2.56,371), вторыми стали канадки (2.57,811).

В текущем сезоне Кубка мира это была последняя командная гонка преследования. В зачете командных гонок преследования по итогам трех этапов сборная России заняла второе место, набрав 312 очков, первыми стали представительницы Канады (324), третьими - голландки (302).

Этап Кубка мира в Нагано завершится позднее в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Пропуск фигуристом Колядой чемпионата России не стал сенсацией для Ягудина
Коляда не успел восстановиться после операции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС