Российские конькобежки стали вторыми в зачете Кубка мира в командных гонках преследования

ТАСС, 15 декабря. Женская сборная России стала третьей в командной гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Нагано.

Российская команда в составе Елены Сохряковой, Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении Лаленковой показала результат 3 минуты 2,396 секунды, отстав от победительниц на 6,02 секунды. Первое место заняла сборная Японии (2.56,371), вторыми стали канадки (2.57,811).

В текущем сезоне Кубка мира это была последняя командная гонка преследования. В зачете командных гонок преследования по итогам трех этапов сборная России заняла второе место, набрав 312 очков, первыми стали представительницы Канады (324), третьими - голландки (302).

Этап Кубка мира в Нагано завершится позднее в воскресенье.