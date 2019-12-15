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Женский ЧМ по гандболу

Женская сборная Россия по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира

В матче за третье место россиянки обыграли норвежек со счетом 33:28
Описание
© EPA-EFE/HIROSHI YAMAMURA

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Россия победила команду Норвегии со счетом 33:28 в матче за третье место на чемпионате мира по гандболу, который проходит в Японии.

Самыми результативными игроками стали россиянка Анна Вяхирева, норвежки Эмили Арнтцен и Стине Бредал Офтедал, в активе которых по семь мячей.

В предварительном и основном раундах подопечные Амброса Мартина одержали восемь побед в восьми матчах - россиянки победили сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), ДР Конго (34:13), Японии (33:23), Швеции (30:22), Румынии (27:18), Черногории (35:28) и Испании (36:26). В полуфинале турнира сборная России уступила команде Нидерландов (32:33). Норвежки не смогли пробиться в финал, проиграв сборной Испании (22:28).

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009). Также в активе россиянок золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные (2006, 2018) и две бронзовые (2000, 2008) награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Испании и Нидерландов, начало - 14:30 мск.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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