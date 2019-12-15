Россиянка Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU

ТАСС, 15 декабря. Россиянка Анастасия Поршнева стала победительницей масс-старта на дистанции 12 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в Италии.

Россиянка преодолела дистанцию за 34 минуты 39,5 секунды, допустив два промаха. Второй стала ее соотечественница Екатерина Глазырина (+11,0, 2), третьей - итальянка Алексия Рунггальдье (+18,6, 0). Ирина Старых заняла шестое место (+34,2, 2), Полина Шевнина - 17-е (+1.33,2, 3), Ирина Казакевич - 21-е (+1.43,7, 5), Наталья Гербулова - 35-е (+3.12,1, 6).

Поршневой 25 лет, она является двукратной чемпионкой России и победительницей этапа Кубка России. Глазыриной 32 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Этап Кубка IBU в Италии завершится мужским масс-стартом в воскресенье. Кубок IBU - второе по значимости соревнование в биатлоне после Кубка мира.