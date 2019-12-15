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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Семериков победил на дистанции 5000 м на этапе КМ в Японии

Третьим стал еще один россиянин - Александр Румянцев
Данила Семериков EPA-EFE/IGOR KOVALENKO
Описание
Данила Семериков
© EPA-EFE/IGOR KOVALENKO

ТАСС, 15 декабря. Российский конькобежец Данила Семериков занял первое место на дистанции 5000 метров на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в японском Нагано.

25-летний россиянин показал время 6 минут 18,605 секунды. Второе место занял новозеландец Питер Майкл (+0,08), третьим стал россиянин Александр Румянцев (+1,05).

Семериков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. Румянцев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и двукратным серебряным медалистом чемпионата Европы 2018 года.

Следующий этап Кубка мира пройдет 7-8 февраля в канадском Калгари.

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Зимние олимпийские виды спорта
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