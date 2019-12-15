Вяхирева: российские гандболистки с запредельным настроем играли в матче за бронзу ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 15 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу с запредельным настроем сыграла в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Японии. Такое мнение журналистам высказала российская гандболистка Анна Вяхирева.

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира, обыграв команду Норвегии (33:28). Последний раз россиянки завоевывали медали мирового первенства в 2009 году, когда стали чемпионками мира.

"Очень рада, мы смогли показать сегодня свою настоящую сборную, наше отношение к матчу, наш командный дух. Мне кажется, сегодня настрой был просто запредельным, все получилось просто восхитительно. Желание победить было на пределе, хотелось после последней игры доказать себе и всему миру, что в прошлом матче мы просто оступились, это неудача, которая случается с каждым, это спорт. Сегодня мы показали настоящий гандбол, так, надеюсь, и будем играть в будущем, защита сработала на ура, все работали на пределе", - сказала Вяхирева.

"Хотелось бы, чтобы медаль была немного другого цвета, но будем над этим работать, стремиться к большему. Сейчас хочется немного отпустить гандбол, немного расслабиться. В клубе нас отпустили на определенное количество дней, так что будем отдыхать", - добавила спортсменка.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира. До этого в активе сборной России было четыре золотые медали мировых первенств (2001, 2005, 2007, 2009). Также в активе россиянок золото Олимпиады-2016, серебро Игр-2008, две серебряные (2006, 2018) и две бронзовые (2000, 2008) награды чемпионатов Европы.