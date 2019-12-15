Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею в заключительном матче Кубка Первого канала с командой Финляндии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

Вторым вратарем будет Александр Самонов. Состав звеньев выглядит следующим образом: Никита Нестеров - Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов; Андрей Миронов - Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко - Владимир Александрович Ткачев - Антон Бурдасов; Никита Лямкин - Алексей Марченко, Владимир Эдуардович Ткачев - Богдан Якимов - Никита Сошников; Григорий Дронов, Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Евгений Кетов, Кирилл Семенов (13-й форвард).

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. Матч Россия - Финляндия пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:00 мск.