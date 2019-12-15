Баскетболисты ЦСКА дома выиграли у "Астаны" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке выиграл у "Астаны" из Нур-Султана со счетом 104:91 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал игрок "Астаны" Малкольм Хилл (28 очков), у ЦСКА больше всего очков набрал Майк Джеймс (23). Баскетболист "Астаны" Душан Ристич сделал дабл-дабл (22 очка + 10 подборов).

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав восемь побед при трех поражениях. "Астана" располагается на 11-й строчке, в активе команды три победы и шесть поражений. Казахстанский клуб потерпел четвертое поражение подряд в Единой лиге и ни разу в истории за 19 матчей не обыгрывал ЦСКА.

ЦСКА в следующем матче турнира на выезде сыграет с эстонским "Калевом" 22 декабря, в тот же день "Астана" на выезде встретится с польским клубом "Зелёна-Гура".