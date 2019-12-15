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Кубок мира по биатлону

Юрлова-Перхт: российские биатлонистки показывают лучший старт сезона за последние годы

В топ-30 общего зачета Кубка мира входят три россиянки

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонистки демонстрируют один из лучших стартов сезона за последние годы. Такое мнение журналистам высказала чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт, которая в воскресенье выступила в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

В Австрии российские биатлонистки заняли два призовых места, одно из которых в эстафете. В топ-30 общего зачета Кубка мира входят три россиянки - Светлана Миронова, Лариса Куклина и Юрлова-Перхт.

"Я очень рада, что подтягиваются девчонки, что они показывают стабильный ход и стабильную стрельбу, - сказала Юрлова-Перхт. - Здорово, что в команде появляется здоровая конкуренция. Это, считаю, круто".

"Если мы посмотрим на сборные Норвегии, Германии, Франции, то там постоянно девушки сменяются на лидирующих позициях, и это здорово. За последние годы это один из самых лучших стартов сезона", - отметила она.

В Кубке наций команда России занимает третье место. "Возвращаемся ли мы в лидеры? А мы далеко и не уходили", - подчеркнула Юрлова-Перхт.

До конца года пройдет еще один этап Кубка мира - на следующей неделе соревнования примет французский Анси.

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Кубок мира по биатлону
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