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Готов к труду и обороне

Более 260 человек участвовали в фестивале ГТО среди взрослого населения в Красноярске

Участниками мероприятия стали команды из 46 муниципальных образований края
Описание
© Александр Паниотов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 260 человек приняли участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Валентина Макогончук.

Участниками мероприятия стали команды из 46 муниципальных образований края.

"Проходил зимний фестиваль среди взрослого населения, участвовали жители Красноярского края в возрасте от 30 до 70 лет, - сказала собеседница агентства. - Всего в этом году приехало рекордное количество команд - 50, которые представили 46 муниципальных образований. Участников было 264, соревнования проводились по видам испытаний комплекса ГТО - лыжные гонки, силовая гимнастика и стрельба из электронного оружия".

"Каждому участнику можно было пройти шесть видов, - добавила Макогончук. - Кроме того, у нас проходил конкурс "Знатоки ГТО", в рамках которого каждому участнику предлагалось за 10 минут ответить на 20 различных вопросов из области физической культуры и спорта, истории комплекса ГТО. Общекомандный зачет составляла сумма очков за спортивную и конкурсную части. Стоит отметить, что победительница конкурса в личном первенстве ответила на все 20 вопросов всего за 47 секунд, в зачете муниципальных районов победил Шушенский район, среди городских округов - ЗАТО Зеленогорск".

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ГТО
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