Биатлонных тренеров беспокоит погода в Анси, где пройдет следующий этап Кубка мира

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Тренеров биатлонных сборных беспокоит, что теплая погода помешает проведению этапа Кубка мира во французском Анси. Об этом журналистам рассказал старший тренер женской команды России Виталий Норицын.

Согласно прогнозу погоды, на следующей неделе в Анси ожидается теплая погода и дожди, что может негативно сказаться на качестве биатлонной трассы.

"Пока располагаем только информацией о том, что этап там будет проведен, - сказал Норицын. - Согласно прогнозу, там будет 7-8 градусов тепла и дожди, что не очень приятно. Организаторы обещают, что все будет хорошо, что этап состоится и снег у них есть. Но тут тренеры общаются между собой, ни от одного пока не слышал, что все прекрасно".

Этап в Анси пройдет с 19 по 22 декабря. Во время встречи капитанов сборных, которая прошла на этой неделе, было принято решение провести этап во Франции.