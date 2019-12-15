Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Австрии, россияне - шестые

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 15 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России заняла шестое место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

В составе российской команды выступали Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Победу одержали биатлонисты из Норвегии, показавшие результат 1 час 14 минут 44,2 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав на восьми огневых рубежах семь дополнительных патронов. Вторыми стали немцы (отставание - 2 секунды; 6 дополнительных патронов), третьими - французы (+51,9; 1+8). Россияне отстали от победителей на 2 минуты 1,7 секунды, использовав восемь дополнительных патронов при одном штрафном круге.

Норвежцы укрепили лидерство в зачете Кубка наций, набрав 2489 очков после семи стартов. Второй идет команда Франции (2273 очков), третьими идут российские биатлонисты (2093).

Российские биатлонисты на этапе Кубка мира в Хохфильцене завоевали четыре медали - в пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете, а Логинов стал вторым в гонке преследования.

Следующий этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 19 по 22 декабря.