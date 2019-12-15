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Летние олимпийские виды спорта

"Спартак" завершил групповой этап SEHA-Газпром лиги по гандболу, проиграв "Работнику"

Встреча завершилась со счетом 33:21 в пользу северомакедонского клуба

ТАСС, 15 декабря. Российский гандбольный клуб "Спартак" со счетом 21:33 дома проиграл северомакедонскому "Работнику" в матче последнего, десятого тура группового этапа SEHA-Газпром лиги.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занял последнее, шестое место с одной победой при девяти поражениях (3 очка). "Работник" стал четвертым (12 очков в десяти матчах). По итогам группового этапа "Спартак" сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой группы А, которая определится завтра после матча между сербской "Войводиной" и украинским "Мотором". Стыковые матчи пройдут в феврале, в случае победы по итогам двух матчей российский клуб выйдет в четвертьфинал.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в турнире.

12 команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.

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Летние олимпийские виды спорта
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